المخابرات الامريكية تفند مزاعم رئيسها ترامب وتبرئ الصين من تهمة تصنيع فيروس كورونا

تصاعد الانشقاقات والصراعات بين "الميلشيات التركمانية" الموالية لجيش الاحتلال العثماني في جرابلس بشمال سوريا
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جرينتش+2 10:04
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