القبض على 3 أشخاص اعتدوا على رجل أمن في جرش

ألقى الأمن العام القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على رجل أمن في محافظة جرش، أمس الجمعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان عددا من الاشخاص قاموا بالاعتداء على احد رجال الامن العام في محافظة جرش امس وتجمهر على اثرها مجموعة من الاشخاص، حيث احتصل رجل الامن على تقرير طبي يفيد بان حالته حسنة.

واضاف انه جرى تحديد اربعة اشخاص اشتركوا بالاعتداء والقي القبض على ثلاثة منهم وجرى توديعهم للمدعي العام الذي قرر توقيفهم في احد مراكز الاصلاح والتاهيل فيما جرى التعميم على الشخص الرابع، والبحث جار عنه.

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