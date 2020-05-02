الرزاز يوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على رجل الأمن

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رفض الحكومة القاطع للاعتداء الذي تعرض له احد مرتبات الأمن العام من قبل مجموعة من الاشخاص اثناء قيامه بواجبه يوم امس الأول في محافظة جرش.

واكد الرزاز خلال اتصال هاتفي اليوم السبت مع مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المعتدين على رجل الامن، وتحويلهم للقضاء لينال كل معتد وخارق للقانون جزاءه، لافتا إلى ان هذا الاعتداء عمل لا اخلاقي ويتنافى مع قيمنا وعاداتنا الأردنية الأصيلة.

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته واعتزازه بجميع مرتبات الأجهزة الأمنية، والجيش العربي الذين بذلوا جهودا جبارة في انفاذ وتطبيق القانون في ظل ظروف استثنائية مرت بها المملكة.

من جهته اكد اللواء الحواتمة ان رجال الأمن العام يقومون بواجباتهم في المحافظة على الأمن وانفاذ القانون وحماية المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى ان المعتدين سينالون جزاءهم العادل.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة