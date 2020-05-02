الأحزاب العربية تدين قرار ألمانيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

ادانت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية وبأشد العبارات قرار الحكومة الألمانية بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية ، الذي صدر في توقيت مريب يحمل في طياته العديد من التساؤلات لجهة استهداف لبنان ككل، خاصة أن حزب الله مكون أساسي من الشعب اللبناني ويعبر عن تطلعات وثقة اللبنانيين من خلال وجوده في البرلمان والحكومة ، ليؤكد القرار أن الحكومة الألمانية، حالها كحال العديد من الحكومات ، ترضخ للتبعية والإملاءات الأميركية الصهيونية ، وهذا يجعل ألمانيا فاقدة لقرارها المستقل وهذا من شأنه تقويض دورها عالمياً وحتى داخل منظمة الأمم المتحدة ، وهي الدولة التي رعت عمليات إطلاق سراح أسرى بالتعاون مع حزب الله لتنهي الحكومة الألمانية بإصدارها القرار ، الدور الذي كانت تلعبه كوسيط محايد .

وقالت الامانه العامة، في بيان اصدرته امس بتوقيع قاسم صالح، إن بيانات التأييد التي صدرت من وزير خارجية الكيان الصهيوني واعترافه بأنه نسق هذه الخطوة الجريمة مع ألمانيا ، ومن بعض الأنظمة العربية وفي ظل مشاريع التطبيع التي تشكل غطاء لمثل هذا العدوان على المقاومة . يؤكد تآمر أغلبية الدول على فصائلها من جهة وعلى صوابية نهج المقاومة والتي تعبر عن تطلعات الشعوب في تحرير الأراضي المحتلة وعلى رأسها فلسطين رداً على تخاذل هذه الأنظمة الرجعية من جهة ثانية .

واضافت تقول: إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ نجدد إدانتنا ورفضنا لأي استهداف للمقاومة، فإننا نعبر عن تقديرنا ودعمنا لدور حزب الله المقاوم والمساند للحقوق العربية ودوره في مكافحة الإرهاب .

وختمت بالقول: كما نجدد دعوتنا لإدانة هذا القرار الذي يمثل سابقة خطيرة تستوجب التصدي لها ومواجهتها بالأشكال كافة ونحمل الحكومة الألمانية تبعات مثل هذا القرار على المستويات كافة .