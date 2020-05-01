عدد جديد من “طلقة تنوير”: المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر اليوم الجمعة عدد اول ايار من طلقة تنوير69: المجلة الثقافية للائحة القومي العربي، متضمنا ما يلي..
– نظام كوني جديد على أعتاب كورونا/ بشار شخاترة
– الصحراء المغربية من منظور التجزئة الاستعمارية/ إبراهيم حرشاوي
– كونوا واقعيين ودافعوا عن مصالحكم/ كريمة الروبي
– الأيقونة المنسية: زليخة عدي/ عبدالناصر بدروشي
– من أين أتت الكتابة العربية؟/ مراجعة كتاب/ فارس سعادة
– ياسين الحافظ وكتابه “في المسألة القومية الديموقراطية”/ إبراهيم علوش
– الصفحة الثقافية: السفر عبر الأزمان في فيلمي “مريم” و”الاعتراف”/ طالب جميل
– قصيدة العدد: في المغرب العربي/ بدر شاكر السياب
– رسم العدد: عيد العمال ورسوم أخرى
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/05/69-2.pdf