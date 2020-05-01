انباء عن تدخل أمير الكويت لإيقاف مسلسل “أم هارون” التطبيعي

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تدخل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، لوقف مسلسل ” أم هارون” التطبيعي المغرض.

ونشر الكاتب والروائي أسد العازوني على حسابه في تويتر : ” حكيم العرب الشيخ صباح الأحمد يأمر بوقف بث مسلسل أم هارون سقوط حياة الفهد.. المجد للكويت المجد للكويت المجد للكويت”.

وقالت التغريدات على موقع “تويتر” ” إن كان هذا الخبر صحيح والله انه موقف مشرف من أمير الكويت كما عهدناه نحن العرب”.

إلى ذلك فقد هاجم المفكر الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي المسلسلات التطبيعية التي أنتجتها قناة “mbc” السعودية، لافتاً إلى أن تلك المسلسلات تحمل أهداف مشبوهة وغير واضحة.

وقال النفيسي، في تغريدة له على “تويتر” ”: “لا بد من تكثيف الحملة على مقدمات التطبيع ما بين الكيان الصهيوني ودول مجلس التعاون الخليجي هالأيام”.

وأضاف النفيسي: “هذه المسلسلات المشبوهة على قنوات خليجيه تأتي ضمن سياق تشجيع التطبيع، مهمتنا كمسلمين وكعرب مقاومة وفضح ذلك” .

ولاقت تغريدة المفكر الكويتي، تأييداً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ذلك مقدمة للاعتراف بإسرائيل واعتبارها كياناً موجوداً وبالتالي انتقاص حق الفلسطينيين.