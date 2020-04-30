وسط ترحيب سعودي واسرائيلي.. ألمانيا تحظر كافة أنشطة حزب الله اللبناني وتداهم مساجد مقربة منه

قالت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الخميس، إن ألمانيا حظرت كافة أنشطة جماعة “حزب الله” اللبنانية المدعومة من إيران على أراضيها وصنفتها منظمة إرهابية.

كما نفذت الشرطة مداهمات في الصباح الباكر على جمعيات مساجد في 4 مدن بأنحاء البلاد تقول إنها مقربة من “حزب الله”. ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف بـ”حزب الله”.

ومارست إسرائيل والولايات المتحدة ضغوطا على ألمانيا لحظر الجماعة. وكانت ألمانيا تفرق في السابق بين الذراع السياسية لـ”حزب الله” ووحداته العسكرية التي تقاتل إلى جانب نظام “بشار الأسد” في سوريا.

وقال متحدث إن وزير الداخلية “هورست زيهوفر” حظر أنشطة “حزب الله”.

وأضاف: “سيادة القانون قادرة على التصرف حتى في أوقات الأزمة”.

وتصنف الولايات المتحدة بالفعل جماعة “حزب الله” الشيعية المسلحة منظمة إرهابية. والجماعة داعم مهم أيضا لحكومة رئيس الوزراء اللبناني “حسان دياب” التي تولت السلطة في يناير/كانون الثاني.

وأشادت منظمات يهودية بالخطوة ووصفتها بأنها قرار في غاية الأهمية.

وقال رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية “ديفيد هاريس”: “هذا قرار مهم من جانب ألمانيا طال انتظاره وجدير بالترحيب”.

وأضاف “هاريس”: “نأمل الآن أن تمعن دول أوروبية أخرى النظر في قرار ألمانيا وتتوصل إلى نفس الاستنتاج حول طبيعة حزب الله الحقيقية”.

ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ”حزب الله” جماعة إرهابية، وليس جناحه السياسي.

ووافق البرلمان الألماني في ديسمبر/كانون الأول الماضي على اقتراح يحث حكومة المستشارة “أنجيلا ميركل” على حظر جميع أنشطة جماعة “حزب الله” على الأراضي الألمانية، فيما أرجعه إلى “أنشطتها الإرهابية” خاصة في سوريا.

وخلال زيارة إلى برلين العام الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” إنه يأمل أن تسير ألمانيا على نهج بريطانيا في حظر جماعة “حزب الله”. وأصدرت بريطانيا في فبراير/شباط من العام الماضي تشريعا صنف “حزب الله” منظمة إرهابية.

وداهمت الشرطة 4 جمعيات مساجد في دورتموند ومونستر في ولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد وفي بريمن وبرلين، تقول إنها مقربة من الجماعة.

وقد رحبت السعودية بهذا القرار وقالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، إنها ترحب بإعلان ألمانيا “تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية”، وحظر أنشطتها على أراضيها.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن الوزارة “تنوه بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار”.

وبدوره قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن قرار ألمانيا بحظر “حزب الله اللبناني” المدعوم من إيران “خطوة مهمة للغاية”.

وأضاف كاتس، في بيان : “إنه قرار مهم للغاية وخطوة قيمة وهامة في الحرب العالمية ضد الإرهاب”. وتابع: “أود أن أعرب عن عميق تقديري للحكومة الألمانية على هذه الخطوة”.

وأشار إلى أن “الكثير من الحكومات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله يشاركون في شكر ألمانيا على هذا القرار”.

ودعا الدول الأوروبية الأخرى إلى أن “تحذو حذو ألمانيا في حظر جميع أجنحة حزب الله، بما في ذلك الأجنحة الاجتماعية والسياسية والعسكرية، فكلها منظمات إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو”.

وكتب رئيس حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس في حسابه على “تويتر”: أشيد بقرار الحكومة الألمانية الهام الاعتراف بحزب الله كمنظمة إرهابية في مجملها وحظر جميع أنشطتها في ألمانيا” واعتبرها خطوة مهمة في “الكفاح العالمي ضد الإرهاب”.