تهيئة الوعي الجماهيري لقبول التطبيع

جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 6 حالات مقابل اصابتين جديدتين بالكورونا لسائقين على الحدود ليصبح العدد الكلي بالاردن 453
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