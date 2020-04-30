تهيئة الوعي الجماهيري لقبول التطبيع

كان بود الإنسان أن يكتب عن الجوانب المشرقة الروحية والنفسية والقيمية الأخلاقية الكامنة في فريضة صوم شهر رمضان المبارك، الذي أطل علينا منذ بضعة أيام.

لكن أبى البعض في الخليج العربي، إلا أن يحرفنا عن المشاركة في تلك المهمة المحببة إلى النفس، والانخراط في أجواء رمضان العابقة بسمو الروح فوق المماحكات، والصراعات الغريزية، التي تملأ حياة العرب في اللحظة التي يعيشونها.

فالبعض في هذا الخليج المنهك مصرون على دفعه إلى ممارسة ظاهرة سياسية ـ ثقافية، محيرة للعقل، وباعثة على الاستغراب، تتلخص في تراجع كارثي في الالتزامات القومية والدينية والإنسانية تجاه الشعب العربي الفلسطيني.

وللتذكير، وباختصار شديد، بدأت الظاهرة، بغض النظر عن زيارات بعض الأفراد والجماعات للكيان الصهيوني، ومصافحة أيادي كل أنواع المجرمين الصهاينة من الذين استباحوا وقتلوا ودمروا الحياة الفلسطينية عبر سبعين سنة.

ثم أعقب ذلك قيام البعض بخطوات تنسيقية تطبيعية تعاونية، مع مؤسسسات الاستخبارات الصهيونية ومع أشكال من مؤسسات الحكم والمجتمع المدني الصهيونية.

ثم توالت أنواع من الدعوات الرسمية لجهات صهيونية، رسمية وغير رسمية، للمشاركة في مؤتمرات دولية تقام هنا أو هناك، وليقوم أولئك الصهاينة بعد ذلك بزيارات علنية لشتى المعالم السياحية، من أجل التأكيد على أن ظاهرة التطبيع أصبحت نشاطا اعتياديا في هذا الجزء من الوطن العربي.

وعندما تباهى رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم، بأنه على اتصال دائم مع بعض المسؤولين العرب، لم يصدر تكذيب رسمي، ما استوجب طرح ألف سؤال وسؤال عما وراء ذلك، وعما إذا كان بعض الخليج العربي قد أصبح يقوم بالوكالة، تحت الضغط والابتزاز، لتحقيق رغبات جهات استعمارية خارجية.

أبرزها اللوبي الصهيوني، في نظام الحكم الأمريكي، وهو اللوبي إياه الذي ادعى بأنه يعد لتقديم مقترح «صفقة القرن» بالتنسيق مع جهات عربية، بما فيها جهات خليجية.

لم يكتف ذاك البعض، وهو في جميع الأحوال يمثل أقلية محدودة، ولا يملك شرعية أو حق اتخاذ قرارات، مثل خطوات التطبيع تلك، بذاك التخبط العبثي في الجانب السياسي من قضية العرب الأولى، قضية الصراع الوجودي العربي الصهيوني، وإنما انتقل مؤخرا ليهيئ الوعي الشعبي العربي، لقبول التطبيع والتعايش مع الكيان الصهيوني من خلال الثقافة الإعلامية.

وهكذا، ومع بداية هذا الشهر الفضيل، فوجئنا بعرض مسلسلات رمضانية مثيرة للجدل، مليئة بالأخطاء التاريخية المضللة، غير مقنعة بأهدافها المعلنة، تتناول جانبا من جوانب تاريخ الصراع العربي ـ الصهيوني بشكل فيه الكثير من الشبهات.

وسواء قصد كاتبو المسلسلات ومنتجوها والقائمون بتمثيل أدوارها، التناغم مع بعض الإدعاءات الصهيونية؟ أم لم يقصدوا، فإنهم يطرحون موضوعا محببا للقوى الصهيونية العالمية، موضوع الادعاء الصهيوني الكاذب أن اليهود العرب كانوا مضطهدين.

وأنهم بالتالي اضطروا للهجرة إلى الكيان الصهيوني لحماية أنفسهم، وبأنه مثلما قبل الكيان الصهيوني استقبال المهاجرين اليهود العرب، فعلى العرب أن يشجعوا الشعب الفلسطيني على ترك وطنهم للصهاينة والعيش في البلاد العربية التي يختارونها.

هكذا يريد الصهاينة أن تختلط الأوراق، وأن يقتنع الإنسان العربي في أعماق وعيه بأن الموضوع الفلسطيني، ليس أكثر من صفقة تبادل وينسى أن الوجود الصهيوني في فلسطين هو هجمة استعمارية، مبنية على أساطير دينية خرافية، لاحتلال أرض شعب عربي عاش فيها عبر آلاف السنين.

بل للتوسع التدريجي لإقامة دولة «إسرائيل» التوراتية من النيل إلى الفرات، مضافا إلى تلك المطالب في الآونة الأخيرة حق اليهود للرجوع إلى شبه الجزيرة العربية، لاسترجاع ما فقدوه عند قيام الحكم الإسلامي.

إن عرض تلك المسلسلات في هذه اللحظة التي تتكالب فيها كل قوى الشر في العالم، بقيادة نظام الحكم الأمريكي الحالي، لإنهاء الموضوع الفلسطيني برمته، والخضوع التام للمنطق الصهيوني الاستعماري المدعي بحقه المقدس في سرقة أرض فلسطين العربية، هو خروج تام، قصد كتابها ومخرجوها وممثلوها أم لم يقصدوا، عن الالتزامات العروبية والدينية والإنسانية تجاه شعب فلسطين العربي.

المطلوب هو تقديم اعتذار لإخوة لكم اعتقدوا عبر السنين بأن إخوانهم وأخواتهم في العروبة والدين سيكونون لهم الحصن الحصين، الذي سيساندهم في استرجاع أرضهم، إذا بهم يبتلون بخطوات متنامية تطبيعية تطعنهم في الظهر. هل نتجنى؟

اسألوا الشيخ والعجوز والأرملة واليتيم والأسير الفلسطيني، فلعل دموعهم وزفراتهم تنير ألق العدالة في قلوب المطبعين القاسية. وتذكروا في هذا الشهر الفضيل بأن هناك رب الحق والقسط والميزان الذي يراقب ويسجل.

* د. علي محمد فخرو كاتب ومفكر بحريني