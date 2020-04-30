وزارة الخارجية: انتهاء المهلة الممنوحة للاسرائيليين في الغمر اليوم



أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم الخميس، أنه ستنتهي مساء اليوم الفترة الإضافية التي منحتها المملكة للمزارعين الاسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر قبل انهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإسرائيل بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.

وقال الناطق باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، إن الحكومة كانت قد سمحت لمزارعين اسرائيليين الدخول لمنطقة الغمر لفترة إضافية لحصاد محصولهم تحت القانون الأردني بشكل كامل وبعد الحصول على تأشيرات دخول، وليس تحت النظام الخاص الذي انتهى العمل به في العاشر من تشرين ثاني العام الماضي.

وأضاف :تنتهي هذه الفترة مساء اليوم.

وكان الملك عبدالله الثاني أكد في العاشر من تشرين الثاني 2019، في خطاب العرش في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر انتهاء العمل بالملحقين الخاصين في معاهدة السلام.

وكان الملحقان منحا إسرائيل حق استعمال في أراضي منطقتي الباقورة والغمر اللذين استعادتهما المملكة عند توقيع معاهدة السلام، وقررت المملكة إنهاء العمل بهما بعد انتهاء مدتهما.

وتبلغ مساحة منطقة الغمر 4235 دونماً وهي أراض مملوكة لخزينة الدولة الأردنية.

وكانت وسائل اعلام عبرية قد افادت، في وقت سابق من صباح اليوم، إنه لن يُسمح للمزارعين الإسرائيليين، بدخول منطقتي “الباقورة” و”الغمر”، مع نهاية اليوم، بعد انتهاء عقد استئجار أراض في المنطقتين.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أعلن، مساء امس الأربعاء، أن فترة التمديد للحصاد (ما كان قد زُرع قبل انتهاء العمل بمحلقي “الباقورة” و”الغمر”)، التي منحها الأردن، تنتهي الخميس.

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت، في نهاية العام 2018، أنها لن تمدد عقد تأجير المنطقتين لـ 25 عاما، وذلك بموجب الاتفاقية التي نصت على وجوب الإعلان قبل سنة من انتهاء الاتفاقية عن عدم تمديدها لـ 25 عاما آخر.

وتقع “الغمر”، في منطقة وادي عربة (بمنتصف المسافة تقريبا ما بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة) بمحافظة العقبة (جنوب)، وتقدر مساحتها بنحو 4 آلاف دونم.

وتعد “الغمر”، إحدى المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة، وتمتد لمسافة 5 كيلومترات، داخل الأراضي الأردنية.

في حرب عام 1967، قامت “إسرائيل” باحتلال الغمر، ورفضت الانسحاب منها، بحجة أنها امتداد لإحدى مستوطناتها، ولكنها في اتفاقية وادي عربة الموقعة بين البلدين عام 1994، اعترفت “تل أبيب” بسيادة الأردن على “الغمر”.

ومنح الأردن بموجب الاتفاقية، “إسرائيل”، حق الانتفاع بأراضي الغمر ، ضمن إجراءات خاصة، لمدة 25 عاما، اكتملت في 26 أكتوبر الماضي.