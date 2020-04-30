اتحاد المنتجين العرب يدين المسلسلات التطبيعية المسيئة لقضية فلسطين التي يبثها الاعلام الخليجي المتصهين

أصدر الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره العربية ومؤسساته الاعلامية المنتشرة بثماني عشرة دولة عربية، برئاسة الدكتور ابراهيم ابوذكري، بياناً طالب فيه بوقف بث الاعمال الفنية التي تسيئ الي القضية الفلسطينية .. وتحاول تشويه صورة العرب لصالح توثيق بعض الأفكار التي تبثها أدوات الصهيونية العالمية في محاولات فاشلة للتطبيع مع إسرائيل.

وفيما يلي نص البيان :

يتعرض المواطن الفلسطيني وهو علي الأرض الفليسطينية المحتلة وفي الشتات والجمهور العربي من المحيط الخليج لضغوطات نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة، وهو يعاني من تعرضه لفيروس قاتل يهدد بتدمير كل خلايا الجسم ويؤدي الي الوفاة ..

وقد زاد الطين بله أن يجد بالتوازي ما هو أخطر ويهدد الوجدان العربي كله في مقتل، في أهم وأغلي ما نملك هو ثقتنا بثوابتنا العربية فيري العالم في محتوي الدراما العربية هذه الأيام قضية أقرب للفيروس وأخطر منه، وتمثل للإتحاد العربي والجمهور العربي كله صدمة حقيقية كبري وهو يشاهده شاشة العرب الأولى فضائيا mbc ، وقد خرجت عن السرب العربي ببث مسلسلين إحداهما أخطر من الآخر .. ولكنهما يسيران معا في إتجاه واحد في محاولة لتغيير حقائق تاريخية والتمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا ما يرفضه الاتحاد العام للمنتجين العرب جملة وتفصيلًا .

إن بث مثل ( مسلسل ” مخرج ٧ ” ) ومسلسل ( أم هارون ) ومحتواهما المرفوض شكلا ومضمونا اجتماعيًا ونفسيًا وتاريخيًا، ومثيران للغثيان وهما ما أخرج المشاهدين العرب عن صمتهم بفعل هذه الكارثة التي لم يكن لعربي منذ قيام دولة إسرائيل وحتى قبل بث هذه المسلسلات ليظن أن دراما عربية تتجرأ في القول بأن الفلسطينيين هم أعداء العرب الحقيقيون، وأن الإسرائيلي أكثر صدقا وصداقة وألفة من أي فلسطيني، وأن لإسرائيل حق بالأراضي الفليسطينية وأمور أخري خطيرة ومرفوضه منا ومن الشرفاء من العرب وهم كثر بسيناريو المسلسلين ، هو فكر تشويهي وأقل ما يمكن أن يوصف بأنه وقح ، ومستفز ومفسد للتاريخ العربي، ومشوه لهذا التاريخ العربي المشرف والذي يفخر به كل عربي.

إن عرض مثل هذه الاعمال الرخيصة والتي من أهم أهدافها محاولة غسل أدمغة المواطنين العرب من خلال أعمال درامية عربية لها في وجدان الجماهير العربية مساحة من الإعجاب والحب، هي استغلال بشع من هذه القناة وترويج لسموم الموساد للابتعاد عن حقيقة إن دولة إسرائيل قامت على أنقاض دولة فلسطين المنكوبة منذ مجازر كفر قاسم ودير ياسين ،حيث صدمتنا قناة العرب بتحولها من منصة من المنصات العربية المناصرة للحق العربي والسياسة العربية الشاملة والتزامها بمواثيق الشرف الاعلامي العربي وقرارات الجامعة العربية المتخصصة بمجالات مهنية وخدمية والخاصة بالقضية الفلسطينية والتي صدرت عن كل قطاعات جامعة الدول العربية بالإجماع العربي، إلى منصّة صهينة وتطبيع.

ان الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره ومؤسساته العربية المتواجدة بثماني عشرة دولة عربية يدين هذه المسلسلات التطبيعية التي تسيئ للفلسطينيين وفلسطين والتي يبثها الاعلام الصهيوني الناطق بالعربية، ويطالب فورا بتوجيه إيعاز فوري من الجامعة العربية الى القناة لإيقاف بث كل عمل فني يسيء الى قضيتنا الأبدية قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، كما يطالب الأصوات النشاذ والتي تتراشق علي وسائل التواصل والاتصال بتشويه صور الشعوب العربية في مجملها والتشكيك في ثوابتنا الأخلاقية والدينية، وخلق بعض الآراء التي تشوه الشعوب في ثوابتنا العربية وعلاقات الدول العربية بعضها البعض الموثقة من عمق التاريخ.

كما يؤكد الاتحاد العام للمنتجين العرب، بعيدًا عن الآراء والتخبطات السياسية التي تجري علي الارض العربية فهي في النهاية تنتهي بانتهاء أعمار الأفراد الذين يشوهون الصورة، انه لن يبقي غير الثوابت العربية الحقيقية، بأنتا جميعا أمة واحده عربية نتحدث لغة واحده، ونقطن أرض عربية واحده، ونثق في ثوابتنا وأدياننا السماوية ونعبد الإلهال واحد .

ان الاتحاد العام للمنتجين العرب يطالب الجمهور العربي في كل مكان الانضمام الى حملة تطهير الدراما العربية من مفاسدها، ومطالبة مجموعة mbc الإستحابة لمطلب الجمهور العربي برفع هذه المسلسلات والالتزام بثوابت الأمة العربية وقضاياها القومية، وفي مقدمتها القضية الأولي لعالمنا العربي.. قضية فلسطين التي لن نحيد عن تحقيق إرادة شعبها الفليسطيني مهما طال الزمان.