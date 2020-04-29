ضبط 300 كغم من اشتال الماريجوانا في مزرعة غرب البلقاء

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات، 300 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة بمداهمة مزرعة غرب البلقاء، وفق الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام .

وقال الناطق الاعلامي، انه على اثر معلومات وردت لادارة مكافحة المخدرات حول استخدام شخصين لاحدى المزارع في غرب البلقاء لزراعة مادة الماريجوانا المخدرة، فقد تم التأكد من تلك المعلومات وقامت قوة امنية خاصة بمداهمة تلك المزرعة.

واضاف الناطق الاعلامي انه عثر داخل المزرعة على ما يقارب الـ 300 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة،وجرى التعميم على الشخصين المشتبه بهما والبحث جارٍ عنهما.