مفاجأة كبيرة تنتظر الجمهور في الحلقة 6 من مسلسل “فلانتينو” غدا



تحمل الحلقة السادسة من مسلسل “فلانتينو” التي ستعرض غدا الاربعاء مفاجأة كبيرة لمتابعي العمل ولمحبي الزعيم عادل إمام ، حسبما كشف المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للمسلسل.

وقال تحسين، اليوم الثلاثاء، إن “أحداث الحلقة السادسة تتضمن نقلة درامية كبيرة تغير مجرى أحداث المسلسل”، رافضًا كشف التفاصيل.

وأضاف أن إعلان المفاجأة سيفقد الجمهور متابعة الأحداث بسياق درامي متصاعد، لكن الأكيد أن المشاهد سيرتبط بالمسلسل بشكل أكبر بداية من هذه الحلقة.

وكشف عن أن مجرى الأحداث سيتغير مع ظهور شخصية محورية جديدة لم تظهر من قبل خلال أحداث الحلقات الخمس الأولى، ما سيزيد من سخونة الأحداث، وسرعة وتيرتها، حسب قوله.

وعبر تحسين عن سعادته بالإشادات النقدية والجماهيرية التي نالها المسلسل منذ بداية عرضه، مؤكدًا أنه استشعر نجاح العمل منذ طرح الإعلان الدعائي للمسلسل، مضيفًا أن جمهور عادل إمام يتشوق لمشاهدة هذا المسلسل منذ العام الماضي.

وعن تأثير تأجيل عرض المسلسل من رمضان 2019 إلى هذا العام في ظل تعاقده مع عدد من القنوات، نفى تحسين وجود أي تعاقدات سابقة مع أي جهة العام الماضي باستثناء الشركة المتحدة.

ولفت إلى أنه لم يكن هناك سوى تعاقد واحد مع الشركة المتحدة للعرض في رمضان 2019، وكل القنوات التي تعرض (فلانتينو) الآن هي لتعاقدات جديدة تماما.

وانتهى الفنان الكبير عادل إمام من تصوير مسلسل “فلانتينو” خلال شهر يناير الماضي، وبعدها أنهى المخرج رامي إمام مرحلة المونتاج قبل بداية شهر رمضان، ويعد العمل من أول مسلسلات موسم رمضان 2020 التي انتهى تصويرها ومونتاجها قبل بداية الشهر الفضيل.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية نور عبدالمجيد التي يجسدها الفنان عادل إمام الشهير بـ” فلانتينو”، الذي يمتلك مدارس دولية وتشاركه زوجته وتدب بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل، لتبدأ المفاجآت بين كل منهما.

ويشارك في بطولة مسلسل “فلانتينو” دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سمير صبري، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، سليمان عيد، محمد كيلاني، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.