لتشجيع نتنياهو على الضم.. واشنطن تعلن استعدادها للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية
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جرينتش+2 10:41
سهير رمزي ندمانة لانها أجهضت حملها 3 مرات اكراما للفن/ فيديو

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