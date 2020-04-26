وسيلة هندية مرعبة و..مضحكة لمعاقبة المخالفين لتعليمات الحجر الصحي المفروض توقياً للكورونا/ فيديو

لجأت الشرطة الهندية إلى طريقة مضحكة ومرعبة في ذات الوقت بهدف مكافحة “كورونا” ومحاسبة المخالفين للحجر الصحي، الذي تفرضه الحكومة في البلاد.

الشرطة الهندية عمدت إلى إجبار المواطنين من مخالفي الحجر الصحي على الصعود إلى سيارة إسعاف تحتوي في داخلها شخصا يدعي أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب مقاطع “الفيديو” التي جرى تداولها وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يحاول عناصر الشرطة إدخال الأشخاص إلى سيارة الإسعاف الموبوءة، والتي يظهر في داخلها جسد إنسان مستلقٍ ومصاب بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير الرعب والهلع لدى الأشخاص المخالفين لأنظمة الحظر عند محاولة عناصر الشرطة إدخالهم، ويحاولون الهرب من المكان مذعورين،ولكن الشرطة تدخلهم عنوة إلى سيارة الإسعاف وهي تكتم ضحكاتها.