مفاجأة.. مصائب فيروس كورونا عند لصوص المانيا، فوائد!!

هدد لصان مدمنان على المخدرات العاملين في سوبرماركت بحقنة كورونا، أثناء تنفيذهما عمليتي سطو لسرقة الملابس والطعام من السوبرماركت

في زمن انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يثير الهلع في أنحاء العالم ويهدد حياة الملايين، يبدو أن عمليات السطو والجرائم ستأخذ شكلاً آخر، إذ بات هذا الفيروس السلاح الجديد في يد المجرمين.

خلال عملية سطو في مدينة كريفيلد الألمانية حدث ما لم يكن في الحسبان عندما قبض على اللصين اللذين قاما بعمليتي سرقة في المدينة نفسها في اليوم نفسه والطريقة ذاتها. إذ هدد اللصان-رجل وامرأة- العاملين في سوبرماركت بحقنة كورونا أثناء عمليتي سطو لسرقة الملابس والطعام من السوبرماركت، بحسب ما نشره موقع صحيفة (بيلد) الألماني.

ففي يوم الأربعاء الماضي، عندما ألقي القبض على اللصين سحب الرجل حقنة من جيبه وهدد الموظفين بأن “لديه كورونا” مشيراً إلى الحقنة، ولاذ بالفرار مع المسروقات وشريكته.

وقالت الشرطة يوم الخميس إن اللصين، الرجل البالغ من العمر (37) عاماً والمرأة (41) عاماً، اللذين تم التعرف عليهما من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، معروفان لدى السلطات بإدمانهما على المخدرات، وليس لديهما عنوان مسجل، والبحث عنهما مستمر، وفقاً لوسائل إعلام محلية ألمانية.

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