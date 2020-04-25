مصادرة خضار وفواكه ومواد تموينية معروضة على البسطات في اربد

قرر محافظ اربد رئيس اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة في المحافظة رضوان العتوم مصادرة عدد من البسطات التي تعرض الخضار والفواكه والمواد التموينية خارج المحال الموجودة في حسبة التجزئة “الجامع الكبير”.

وأكد المحافظ، خلال جولة في الحسبة، اليوم السبت، بحضور نائب مدير شرطة اربد العقيد فاروق الحياري، أنه لن يسمح بعرض البضائع خارج المحال، مشيرا إلى تخصيص فرق رقابة ومتابعة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية كافة، وتعمل على فترتين لمتابعة الالتزام والتقيد بالتعليمات والتأكد من الاشتراطات الصحية للمواد التموينية.

وقال المحافظ العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن فرق الرقابة والتفتيش تكثف حملاتها وجولاتها الميدانية للاطمئنان على التقيد بالأسعار والاشتراطات الصحية، وأن المخزون الغذائي من المواد التموينية والخضار والفواكه كاف ولا داعي للتهافت، مشددا على ضرورة التقيد بأساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد خصوصا التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المواد المعقمة وعدم التجول إلا للضرورة وقضاء الاحتياجات اللازمة والأساسية.

كما قرر المحافظ العتوم اليوم إعادة فتح حسبة الجامع بعد 12 يوما على إغلاقها شريطة التزام أصحاب المحال التجارية بعدم عرض بضائعهم في الشارع أو على الأرصفة.

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