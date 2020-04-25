جابر يعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا لسائقين قادمين من احدى الدول القريبة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:03
حكاية من الزمن الجميل.. صفعة زكى رستم لهدى سلطان فى رمضان اقغدتها الوعي

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني