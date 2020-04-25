حكاية من الزمن الجميل.. صفعة زكى رستم لهدى سلطان فى رمضان اقغدتها الوعي

يضطر نجوم الفن لتصوير بعض أعمالهم الفنية خلال شهر رمضان وأثناء الصيام، وكثيرا ما يتعرضون لمواقف صعبة أو محيرة لإتمام هذه الأعمال.

وقد حكى نجوم الزمن الجميل عن كثير من هذه المواقف سواء فى مذكراتهم أو فى مقالات نشروها فى الصحف والمجلات، كما كان غطت المجلات الفنية التى صدرت وقتها كثير من هذه اللقاءات ورصدت ما كان يدور فيها.

ففى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر فى شهر رمضان عام 1961 نشرت المجلة عددا من النوادر التى حدثت لنجوم الزمن الجميل فى رمضان بالأعوام السابقة.

وضمن هذه المواقف ما حدث مع الفنانة الكبيرة هدى سلطان أثناء تصوير مشاهد فيلم “حميدو” أمام الفنان الكبير زكى رستم، وكان أحد مشاهد الفيلم يقتضى أن تتلقى صفعة على وجهها من الفنان الكبير بعد أن يكتشف أنها أبلغت عنه البوليس، وكان ذلك فى نهار زمضان وأثناء الصيام.

ولم يكد زكى رستم يهوى بيده على وجه هدى سلطان حتى وقعت على الأرض وأغمى عليها وفقدت النطق، فساد الوجوم والصدمة كل الموجودين بالاستديو، وأسقط فى يد الفنان الكبير، وحاولوا إفاقة هدى سلطان ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فاضطروا لاستدعاء الإسعاف.

كل هذا والفنان الكبير زكى رستم لا يستطيع التحدث من شدة الصدمة والمفاجأة والخوف من أن يكون تسبب فى إصابة زميلته بمكروه.

وبعد محاولات عديدة استطاع رجال الإسعاف إفاقة هدى سلطان بعد مرور أكثر من ساعة.

وبعد أن تمكنت الفنانة الكبيرة من الكلام قال: “معلشى يظهر إنى مرهقة وماستحملتش علشان الصيام”، وهنا التقط الفنان الكبير أنفاسه وصاح قائلاً: “ياشيخة نشفتى دمى يعنى الصيام هو اللى دوخك مش أنا”.

وحاول زكى رستم إقناع هدى سلطان بالإفطار لأنها مرهقة وحتى يستطيع إعادة مشهد الصفعة دون أن يتكرر ما حدث، ولكنها رفضت، فأصر ألا يعيد المشهد والصفعة إلا بعد الإفطار حتى تتحمل الفنن الكبيرة صفعته.