جابر يعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا لسائقين قادمين من احدى الدول القريبة
أهم العناوين
جرينتش+2 06:03
بيلوسي وبايدن يطالبان بالضغط على ترامب لمنعه من التذرع بانتشار الكورونا لتأجيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني