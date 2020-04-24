وزير الاعلام ينعى الزميل عبد الحفيظ أبو قاعود

نعى وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الزميل الصحفي عبد الحفيظ أبو قاعود، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

وأشاد العضايلة بالجهود التي بذلها الفقيد وإسهاماته أثناء عمله، في وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) ووسائل الإعلام المحليّة. وقدّم العضايلة أصدق مشاعر التعزية والمواساة للأسرة الإعلاميّة الأردنيّة، ولذوي الفقيد، ضارعاً إلى الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصّبر وحُسن العزاء.

بدورها اسرة “المجد” تتقدم من ذوي الزميل العزيز باصدق مشاعر العزاء والمواساة.. انا لله وانا اليه راجعون.