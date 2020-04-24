جابر يعلن اليوم السبت شفاء 6 حالات مقابل تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا لسائقين قادمين من احدى الدول القريبة
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بايدن عن ترامب: تذكروا كلامي.. سيحاول تأجيل الانتخابات

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