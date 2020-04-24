النخالة وهنية يستعرضان تطورات القضية الفلسطينية وتداعيات تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، “إسماعيل هنية”، اليوم الجمعة، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، “زياد النخالة”، تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وتطورات القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه “هنية” من “النخالة”، حسب بيان صادر عن حركة “حماس”.

وأفاد البيان، أن “هنية” و”النخالة” استعرضا آخر التطورات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأشار البيان الى أنّهما جددا التأكيد على “استمرار نهج المقاومة حتى تحرير الأرض والقدس والأسرى، وعودة اللاجئين إلى أرض فلسطين”.

وشدد الطرفان على مستوى العلاقة بين الحركتين، مع بقية فصائل المقاومة الفلسطينية، والآفاق الاستراتيجية للعمل المشترك في كل المجالات.

من جهته، أكّد “هنية” لـ”النخالة” على ضرورة الوحدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، وللوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقدم النخالة التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً له ولإخوانه في قيادة وأبناء حركة حماس المزيد من الثبات، وتحقيق انتصارات على العدو الصهيوني، فيما تمنى هنية لقيادة الجهاد الإسلامي وأبناء حركة الجهاد كل عزة ومنعة، وصولاً لتحقيق تطلعات شعبنا وأمتنا في فلسطين، تيمناً بنفحات شهر رمضان وفتوحاته وانتصاراته العظيمة

وكان كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، زعيم حزب “الليكود”، “بنيامين نتنياهو”، ورئيس تحالف “أزرق- أبيض”، “بيني غانتس”، قد وقعا اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا لمدة 18 شهرا.

ويقضي الاتفاق أيضا بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتفيد تقديرات فلسطينية بأن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وفقا لما جاء بـ”صفقة القرن”.

ويحذر الفلسطينيون من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) من أساسها.