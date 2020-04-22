محاصرة قرية أم صفا عقب محاولة دهس شرطي اسرائيلي

اعلنت الشرطة الإسرائيلية عصر اليوم الأربعاء، عن إصابة أحد عناصرها بجراح، جراء اقتحام مركبة فلسطينية لحاجز شمالي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن مركبة فلسطينية رفضت الانصياع لأوامر التوقف على حاجز للشرطة الإسرائيلية على مفرق “عتيرت” شمالي القدس وأصاب أحد عناصرها.

وأشارت إلى أن المركبة فرت باتجاه قرية “أم صفا” القريبة، وتجري عمليات بحث عنها.

ومن رام الله أفادت مراسلة وكالة معا إن قوات الاحتلال حاصرت، الاربعاء، قرية أم صفا شمال رام الله، عقب إصابة شرطي احتلالي بجروح، إثر حادث دهس، وفرار السائق للقرية.

وذكرت مصادر عبرية، أن سيارة فلسطينية دهست شرطيا على حاجز بالقرب من مستوطنة عطيرت المقامة على اراضي قرية عطارة بمحافظة رام الله.

وأضافت المصادر، أن الشرطي اصيب بجروح طفية، بينما تمكن السائق من الفرار والوصول إلى قرية أم صفا.