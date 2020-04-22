“الشاباك” يعلن عن اعتقال خلية لحركة حماس خططت لعملية هجومية في ملعب كرة قدم في القدس

زعم جهاز الأمن العام الاسرائيلي “الشاباك”، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل مؤخرًا خلية تابعة لحركة حماس خططت لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقال “الشاباك” في بيان له إن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص خططوا لتنفيذ عمليات “إرهابية” في ملعب “تيدي” لكرة القدم في القدس، وكذلك ضد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله بالضفة الغربية.

وأضاف البيان أنه في شهر آذار/مارس الماضي اعتقل أعضاء الخلية الذين اجتمعوا خلال دراستهم في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وكانوا أعضاء في حركة الكتلة الإسلامية الطلابية في الجامعة.

وأضاف البيان أن أعضاء الفرقة هم أحمد سجدية (27 عامًا) من مخيم قلنديا، ومحمد حماد (26 عامًا) من كفر عقب وعمر عيد (24 عامًا) من قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

وكشف التحقيق أنهم خططوا لتنفيذ هجمات “إرهابية” باستخدام عبوات ناسفة ضد الجيش الإسرائيلي في عدة أماكن في منطقة رام الله.

وأشار ذات البيان إلى أن المعتقلين جمعوا معلومات أولية عن الأهداف التي كانوا يخططون لمهاجمتها، وأن عمر عيد تفقد استاد “تيدي” في القدس خلال مباراة، إلا أنه وجد صعوبة في إمكانية تنفيذ عملية فيه، كما أن المعتقلين اشتروا مواد كيمائية ومسامير وأدوات معدنية بهدف استخدامها في إعداد عبوة ناسفة، وذلك وفقا لبيان جهاز “الشاباك”.