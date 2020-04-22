اطولها في المغرب واقصرها باليمن.. ساعات الصيام في الدول العربية

تتفاوت ساعات الصيام بين الدول العربية وبعضها، ففيما تصل إلى 16 ساعة صيام في بعضها، تصل إلى 14 ساعة في أخرى.

ويبدأ المسلمون الصيام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، ويكون الصيام لأوقات تختلف من دولة إلى أخرى، في المنطقة العربية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي.

ويعد المغرب والعراق وسوريا ولبنان من أطول الدول صياما، فيما تعد اليمن والسودان أقلها.

ولا يتجاوز فرق ساعات الصيام بين دولة عربية وأخرى أكثر من ساعتين.

وبحسب موقع “ماي بري تايم أونلاين”، يصل الفرق في ساعات الصيام بين دول أخرى وبعضها حول العالم نحو 8 ساعات في اليوم.

– الرباط في المغرب: 16 ساعة

– بغداد في العراق: 16 ساعة

– بيروت في لبنان: 16 ساعة

– حلب في سوريا: 16 ساعة

– القاهرة في مصر: 15.5 ساعة

– القدس في فلسطين: 15.5 ساعة

– عمان قي الاردن: 15.5

– الكويت: 15.5 ساعة

– مسقط سلطنة عمان: 15 ساعة

– الرياض في السعودية: 15 ساعة

– الدوحة في قطر: 15 ساعة

– دبي في الإمارات: 15 ساعة

– الخرطوم في السودان: 14.5 ساعة

– عدن في اليمن: 14 ساعة