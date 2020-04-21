كتلة هوائية دافئة وأجواء ربيعية اليوم وغدا.. وانخفاض الحرارة الخميس

تسجل درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تسود أجواء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتكون الأجواء ليلا لطيفة بوجه عام.

تبقى الأجواء غدا الأربعاء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.

يطرأ الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء مغبرة، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 13، وفي مرتفعات الشراة 26 – 11، وفي مناطق البادية 33 – 15، في مناطق السهول 31 – 15، وفي الأغوار الشمالية 34 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 22، وفي البحر الميت 34 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.