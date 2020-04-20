وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 6 حالات مقابل 8 اصابات بالكورونا لسائقي شاحنات ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 425

عمان 20 نيسان (بترا)- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل المملكة، اليوم الاثنين، في وقت أشار فيه إلى أنه تم تشخيص 8 حالات لسائقي شاحنات على الحدود الأردنية في منطقة العمري دخلوا المملكة اليوم وثبت إصابتهم بالفيروس؛ 3 أردنيين و5 أجانب.

وأضاف وزير الصحة أنه يتم التعامل مع هذه الحالات وفق البرتوكول الموجود، وقال “إذا تم احتساب هذه الحالات الثماني فيصبح مجموع الإصابات المسجلة في المملكة منذ بداية الوباء 425”.

وأعلن الدكتور جابر في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تسجيل 6 حالات شفاء؛ 3 في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، وحالتان في مستشفى الأمير حمزة وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وبشأن ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات العالمية بوجود لقاحات لعلاج فيروس كورونا، أشار وزير الصحة إلى أن “العديد من الأبحاث تصدر من هنا وهناك وجميعها أوراق بحثية غير مثبتة، وقد تحدث إرباكاً لدى الرأي العام في حال الترويج لها”.

وقال “نحن في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة وبالتشارك مع الخدمات الطبية والجامعات نتابع هذه الشركات والعلاجات بشكل مكثف، وأي شيء يمكن تطبيقه في المملكة عند ثبوت صحة وفعاليات هذه العلاجات وعندما يصبح مجازاً رسمياً من الجهة الذي أصدرته”، مؤكداً أنه لغاية الآن لم تتم إجازة أي علاج من العلاجات التجريبية، ولافتاً إلى أن عدد العلاجات التجريبية في الأردن لهذا الفيروس وصلت إلى 280 علاجاً، متسائلاً “كيف بالخارج؟”.

ونبه وزير الصحة إلى ضرورة توخي الحذر عند قراءة التقارير العلمية والتحاليل التي هي من صميم عمل المتخصصين في علم الوبائيات والأمراض الذين يستطيعون تقييم الأمور بشكل أفضل من خبرتهم بالتعامل مع هذه الأمور.

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