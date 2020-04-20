أجواء ربيعية دافئة جراء ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وبعده

تسجل درجات الحرارة نهار اليوم أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 5 إلى 7 درجات مئوية، وتكون الأجواء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي المناطق، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر، خاصة في جنوب وشرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية معتدلة الى خفيفة السرعة.

وتستمر الأجواء الأربعاء ربيعية دافئة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 13، وفي مرتفعات الشراة 25 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 15، وفي مناطق السهول 30 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 17، والأغوار الجنوبية 34 – 22، والبحر الميت 34 – 21، وخليج العقبة 35 – 23 درجة مئوية.

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