ضبط أشخاص تهجموا على دورية امنية في منطقة الزهور بعمان

ضبط العاملون في مديرية الأمن العام أشخاصاً تهجموا على دورية أمنية في الزهور بعمّان.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الأمن العام اليوم الأحد، فإنه وأثناء قيام دورية أمنية بوظيفتها الرسمية في منطقة الزهور مساء أمس، شوهدت مجموعة من الأشخاص متجمهرين بالشارع العام مخالفين أوامر الدفاع.

وأشار البيان، إلى أنه عند محاولة إنهاء تجمهرهم قام عدد منهم بالصراخ والتهجم على طاقم الدورية ومقاومتهم.

وقال البيان: إنّه جرى استخدام القوة اللازمة وضبط عدد منهم.

وذكر البيان، أنّ ما جرى ظهر خلال فيديو جرى تداوله، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.