مقدمات حرب اهلية.. ترامب يدعو انصاره إلى التمرّد واقتناء السلاح لـ"تحرير" ثلاث ولايات يحكمها الحزب الديمقراطي/ فيديو
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جرينتش+2 12:15
تركيا (المخادعة) تستغل التهدئة لخلق حقائق عسكرية جديدة تُعيق الجيش السوري عن استكمال تحرير ادلب

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