عمر سلامة: فواتير المياه ستصل للمواطنين بموعدها بداية أيار القادم/ فيديو

تواصل كوادر وزارة المياه عملها على مدار الساعة وخاصة في ظل فرض الحكومة حظر التجول الشامل، وذلك بهدف استمرارية ايصال المياه للمشتركين وتامينهم بما يحتاجونه.

مساعد امين عام وزارة المياه، الناطق الرسمي باسم الوزراة، عمر سلامة، قال في تصريح لقناة رؤيا، إن خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة تسير وفق الخطة التي أقرتها الوزارة، في ظل أزمة كورونا وحسب أوامر الدفاع التي صدرت من الحكومة.

وبين سلامة، أن هناك استمرارية في التزويد المائي في كل مناطق المملكة، مؤكدا أنه لا يوجد اي انقطاعات على المواطنين.

وأشار في حديثه، أن فرق الوزارة منتشرة في جميع مناطق المملكة، وتعمل بأقصى طاقتها وبالحد الأدنى من الموظفين بسبب الظروف التي تمر بها المملكة.

وقال إن فرق الوزارة تقوم اليوم بتفقد أحد مشاريع المياه في شمال الأردن، للوقوف ببدء تشغيل مشروع جديد يخدم مناطق الشمال خلال الأيام القادمة بطاقة تصل إلى 5 ملايين متر مكعب اضافية.

وعن الشكاوى التي تتلقاها الوزارة، قال سلامة إن هناك حجم اتصال غير مبرر على مركز الشكاوى الموحد نتيجة رغبة المواطنين بالاطمئنان على واقع المياه.

وتابع أن حجم الشكاوى يزيد عن 1000 شكوى يوميا من المواطنين، متسائلين عن واقع المياه والأدوار التي لم يحن وقتها.

وعن فواتير المياه، قال سلامة إن الفواتير ستصل للمواطنين بموعدها بداية شهر أيار القادم، حيث سيكون هناك آلية معينة تعمل عليها الوزارة دون أن يكون هناك اعباء على المواطنين.

وبين أن الوزارة بحثت قبل أيام موضوع الفواتير مع الجهات المختصة، مؤكدا أنه سيتم اقرار آلية تضمن تحقيق الراحة للمواطنين والتيسير عليهم وخدمتهم بالشكل المطلوب ودون زيادة اضافية عليهم.

وذكر سلامة، أن الطلب على المياه ارتفع منذ بدء أزمة كورونا في الاردن نحو 40 %، مشيرا إلى أن الطلب سيزيد خلال شهر رمضان المبارك.

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