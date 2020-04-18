مع ارتفاع حالات الإصابة بالكورونا.. مستشفيات اليابان ترفض استقبال المرضى، ونظام طب الطوارئ يوشك على الانهيار
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رئيس غرفة تجارة عمان يؤكد جاهزية قطاع المواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل

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