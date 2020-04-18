إلهام شاهين تنتهي من تصوير فيلمها “حظر تجول”

انتهت الفنانة الهام شاهين من تصوير احدث أفلامها “حظر تجول” المقرر عرضه قريبا.

وقالت الهام شاهين من خلال مداخلة تليفونية في برنامج “the insider” : انا انتهيت من تصوير فيلم حظر تجول ، ولكني لا اعرف موعد طرحه في السينمات لان من المفترض عرضه اولا في المهرجانات السينمائية الكبيرة، لأن المهرجانات الكبيرة شرطها الاول هو عرض الفيلم لديها قبل عرضه في السينمات .

وقدمت الهام اقتراحا للمنتجين قائلة: المسلسلات التي لم يتم تصويرها كاملة، يمكن عرضها علي جزئين جزء في شهر رمضان وجزء بعد انتهاء أزمة كورونا .

ومن ناحية اخري شهد فيلم يوم للستات، عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).

وقد افتتح فيلم يوم للستات، الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن.