منع الدخول والخروج من المخيمات بالاردن إلا للضرورة، ومسح عشوائي لـ”الأزرق”

قال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، محمد الحواري، إن المفوضية تعمل وفقا لخطة الاستجابة الوطنية الأردنية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف في حديثه لـ”هلا أخبار”، أن كل ما يُطبق من إجراءات احترازية في المحافظات، يطبق على المخيمات واللاجئين.

وأوضح الحواري أن المفوضية منعت الدخول والخروج من المخيمات إلا للضرورة، حيث لم يغادر بعض الموظفين عملهم منذ شهر، مضيفا أنه من كان مقيما خارج المخيم وعاد إليه، وُضع في غرفة عزل خاصة.

ولفت إلى أنه تم إصدار تصاريح تنقل خاصة للعاملين في القطاعات الحيوية بالمخيمات، مؤكدا أن العمالة فيها بحدها الأدنى.

وأضاف الحواري أنه تم رفع جاهزية العيادات الموجودة داخل المخيم، بالإضافة إلى صرف أدوية لمدة 3 أشهر لأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال إنه تم توزيع منظفات ومعقمات على المخيمات، بالإضافة لبث نشرات توعوية عن الفيروس باستمرار على اللاجئين، مؤكدا أن المنظمات العاملة بالداخل تقوم بعمليات التعقيم والتنظيف بشكل مستمر.

وأشار الحواري إلى أن وزارة الصحة أجرت فحصا عشوائيا لـ150 عينةً في مخيم الزعتري، وجميع نتائجها سلبية، كاشفا نيّتهم إجراء 200 مسحة عشوائية في مخيم الأزرق الأسبوع المقبل.

وقال أن المفوضية دعمت وزارة الصحة بـ 1.2 مليون دولار، مبينا أنها في الوقت ذاته تطالب بدعم دولي بقيمة 27 مليون دولار للأردن، من شأنه مساندة خطة الاستجابة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الأردن.