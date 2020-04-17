ضمن خطة من ثلاث مراحل.. ترامب يعلن إعادة فتح الاقتصاد الامريكي تدريجيا ابتداء من اليوم الجمعة
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جرينتش+2 12:24
ضمن خطة من ثلاث مراحل.. ترامب يعلن إعادة فتح الاقتصاد الامريكي تدريجيا ابتداء من اليوم الجمعة

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