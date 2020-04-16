جابر يعلن اليوم الخميس عن شفاء 9 حالات مقابل اصابة جديدة واحدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن الى 402

قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إنه تم اليوم الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.

وأضاف ، خلال إيجاز صحفي مشترك في دار رئاسة الوزراء، مساء اليوم الخميس، أن الإصابة لشخص كان محجوراً عليه في عمان، وتم اكتشافها بعد عودته إلى منزل ذويه في اربد، مبيناً أنه تم إدخال المصاب للعزل في مستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي.

وبين وزير الصحة، أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في المملكة لهذا اليوم بلغ 1972 فحصاً، منها 106 فحوصات لسائقين قادمين عبر معبر العمري الحدودي، مؤكداً ان نتائج جميع هذه الفحوصات جاءت سلبية.

وأوضح أن الوزارة، ستقوم خلال فترة الـ48 ساعة المقبلة وهي فترة الحظر الشامل، إجراء الفحوصات اللازمة لجميع سائقي الشاحنات الذين دخلوا المملكة بعد الأول من شهر نيسان الحالي، حيث سيتم الاتصال بهم، واستدعاؤهم لغايات إجراء الفحص في مناطق سيتم تخصيصها لهذه الغاية.

وبين الدكتور جابر أن نتائج الفحوصات العشوائية في مخيمات البقعة وجرش وسوف جاءت جميعها سلبية، مؤكداً أن “انخفاض الحالات المسجلة في المملكة لا يعني انتهاء المرض، ولكن يدعونا لمزيد من الالتزام بتعليمات الحكومة الخاصة بحظر التجول والمحافظة على التباعد الاجتماعي والعادات الصحية السليمة”.

وبعد إعلان إرتفاع الإصابات في الأردن، يكون المجمل كالآتي:

مجموع الحالات : (402)

حالات جديدة: (1)

حالات الوفاة: (7)

المتعافون: (259)