بالاضافة الى حربها على سوريا وليبيا.. الطائرات التركية تقصف مخيما للاجئين قرب مخمور في عمق العراق

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، الفريق جبار ياور، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل 3 نساء تركيات لاجئات، إثر القصف الذي شنته طائرات تركية على مخيم في عمق الأراضي العراقية.

وأوضح ياور، أن القصف الذي نفذته طائرات تركية استهدفت مخيم للاجئين أتراك من المكون الكردي، في قضاء مخمور “على بعد 67 كم جنوب غربي مركز محافظة أربيل”، يوم أمس، أسفر عن مقتل ثلاث مواطنات تركيات.

ويضيف، أن المخيم الذي استهدف في مخمور، يضم مواطنين مهجرين من مناطق شمالي تركيا، وهو يقع تحت سيطرة السلطات العراقية الاتحادية.

وأكمل ياور، أن المخيم لمواطنين أتراك أكراد، وهو قديم موجود في إقليم كردستان منذ 20 سنة، وسابقا كان موقعه في مناطق قريبة من دهوك التابعة للإقليم، لكنه نقل لأسباب تحت ضغط تركي، إلى مخمور، كونه كان على مقربة من الحدود التركية.

وأفاد ياور، بأن القصف مستمر، وخلال اليومين الماضيين، استهدفت الطائرات التركية مناطق تابعة لقضاء رانية “التابع لمحافظة السليمانية” في إقليم كردستان، أسفر عن مقتل أربعة عناصر، وعدد من الجرحى من مقاتلين حزب العمال الكردستاني.

وأتم الفريق، الأمين العام لوزارة البيشمركة، أن القصف الذي تنفذه الطائرات التركية، مستمر بشكل يومي على الحدود، لكن استهدف المخيم في مخمور، والمناطق القريبة من قضاء رانية، هي في عمق الأراضي العراقية، وليست حدودية.

واستنكر العراق، اليوم الخميس، القصف الذي شنته طائرات تركية، استهدف مخيم لاجئين شمالي البلاد.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان تلقته مراسلتنا، اليوم، قائلة: “نستنكر اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية الذي حصل صباح أمس الأربعاء، واستهدف مخيم للاجئين، قرب قضاء مخمور “الواقع بين أربيل مركز إقليم كردستان، ونينوى، شمالي العراق”.

وعدت القيادة، هذا القصف الذي وصفته بالاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار، وفق الاتفاقيات الدولية، ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية، وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراماً، والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين.

ودعت قيادة العمليات المشتركة العراقية، من تركيا، عدم تكرار القصف هذا، منوهة إلى أن العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين، وضبط الأوضاع الأمنية على الحدود المشتركة.

قضاء مخمور، في الجنوب الغربي على بعد 67 كم من مركز محافظة أربيل، مركز إقليم كردستان العراق.

ونفذت تركيا مطلع العام الجاري، ضربتين جويتين استهدفت بهما سيارة تقل مقاتلين من قوات “اليبشة” التابعة لحزب العمال الكردستاني، أمام مقر لهم، في مجمع حطين “دوكري” التابع لناحية سنوني في قضاء سنجار، غربي الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

وبشكل مستمر تنفذ القوات التركية ضربات جوية ومدفعية، على المناطق الحدودية العراقية في المثلث الحدودي مع سوريا، وإيران، منذ سنوات طويلة.

وحصلت “سبوتنيك” على حصيلة بعدد مرات القصف الذي تنفذه القوات التركية، بالطائرات الحربية، والمدفعية، والأسلحة الرشاشة، في مناطق إقليم كردستان العراق، الحدودية، وعمق السيادة العراقية، طيلة 10 أشهر من العام الجاري.

وكشف الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، الفريق جبار ياور، في تصريح خاص لمراسلة “سبوتنيك” في العراق، 20 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أن حصيلة قصف القوات التركية، للأراضي العراقية، في الإقليم منذ الأول من يناير/كانون الثاني العام 2019، إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول، كالآتي :

عدد مرات القصف الذي نفذته القوات التركية، بواسطة الطائرات الحربية بلغ (172) ضربة، والمدفعية التركية نفذت 122 قصفا، والقصف بالأسلحة الرشاشة نفذ 15 ضربة، وبذلك يكون العدد الكلي لحصيلة القصف هو: 309 ضربة.

ويؤكد ياور أن الضربات التركية، من القصف بالطائرات، والمدافع، وعمليات الدخول للأرضي، مستمرة منذ عام 2007، وحتى الآن، بشكل يومي، وهناك ضحايا كثيرون من المدنيين، ما بين القتلى، والجرحى.

وأضاف أن القصف التركي أسفر عن تهجير للسكان من القرى، حتى الآن أكثر من 300 قرية على الحدود، تركها أهلها.

وأكمل الأمين العام لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، أن القصف التركي، ضرب عدد من المدارس، والمستشفيات، والمزارع، والطرق، والجسور، وغيرها في المناطق الحدودية العراقية، في الإقليم.