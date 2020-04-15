“صندوق النقد” يعلن دعم الأردن لزيادة النفاق لمواجهة الكورونا

صرح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، اليوم الأربعاء، إن الصندوق لديه توجه لتعديل برنامج التمويل للأردن لزيادة الإنفاق في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، خلال لقاء صحفي بثته صفحة الصندوق على “فيسبوك” بعنوان: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن “برنامج الإصلاح الجديد مع الأردن يتيح الحصول على التمويل للأغراض الصحية الضرورية”.

وأوضح أزعور، أن صندوق النقد “يتواصل مع الحكومة الأردنية وعلى استعداد لتقديم تمويل إضافي لها”، لافتا إلى أن “الأردن يواجه تداعيات أزمتي كورونا واستضافة اللاجئين”.