بدء استقبال طلبات توزيع طلبة الصف العاشر للعام الدراسي المقبل إلكترونيا

اعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاربعاء، عن بدء استقبال طلبات توزيع للفروع الأكاديمية والمهنية لطلبة الصف العاشر للعام الدراسي 2021/2020 على الرابط الإلكتروني http://apps.moe.gov.jo/app/StudentsChoices

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة نجوى قبيلات: إن اطلاق تقديم هذه الخدمة لطلبة الصف العاشر يأتي في اطار الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها الوزارة للمعلمين والطلبة منذ تعليق دوام المدارس في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

واضافت الدكتورة قبيلات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن هذه الخدمة تمكن طلبة الصف العاشر في المملكة والبالغ عددهم نحو 144 الف طالب وطالبة من تعبئة خياراتهم للفرع التعليمي الذي يرغبون بدراسته في المرحلة الثانوية، اعتبارا من اليوم وحتى نهاية شهر أيار المقبل.

ودعت الطلبة للدخول إلى الرابط وتعبئة النموذج حسب رغباتهم وميولهم المهنية والاكاديمية، مبينة ان الوزارة نشرت ايضا على الرابط ذاته فيديو توضيحيا لعملية وآلية تعبئة النموذج وعددا من الإرشادات التوجيهية للطلبة، إضافة إلى جداول تبين توزيع فروع التعليم المهني المتوفرة في كل منطقة تعليمية، وتوزيع مراكز مؤسسة التدريب المهني في المحافظات للاطلاع عليها قبل البدء بتعبئة النموذج الإلكتروني.

واكدت أنه لن يسمح للطلبة بتغيير بدائل خياراتهم بعد اعتماد النموذج وإرساله، مبينة أن توزيع الطلبة يتم وفق الآلية المعتمدة لهذه الغاية، وهي المعدل المعتمد الذي يتم احتسابه بواقع 30 بالمئة من معدل الصف الثامن، و30 بالمئة من معدل الصف التاسع، و40 بالمئة من معدل الصف العاشر، اضافة إلى رغباتهم ومعدلهم المعتمد والطاقة الاستيعابية للمدارس.