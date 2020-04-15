النيابة العامة تقرر ملاحقة كل شخص وقع على تعهد بحجر نفسه ولم يلتزم به



عمّان 15 نيسان (بترا)- قررت النيابة العامة ملاحقة أحد مصابي كورونا لعدم التزامه بتعهد الحجر الذي وقعه ومخالطته آخرين والتسبب بإصابة عدد منهم.

وأوعز رئيس النيابة العامة للنواب العامين بمتابعة ملاحقة كل شخص وقع على تعهد بحجر نفسه ولم يلتزم به، لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

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