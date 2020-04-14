احتدام الخلاف بين ترامب وحكام الولايات على الساحلين الشرقي والغربي الذين اعلنوا التحالف لإعادة فتح مناطقهم اقتصادياً
أهم العناوين
جرينتش+2 06:57
وزارة التعليم العالي تعلن اليوم الثلاثاء إجراءات التقييم والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني