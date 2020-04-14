وزارة التعليم العالي تعلن اليوم الثلاثاء إجراءات التقييم والامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، الإجراءات المتعلقة بتقييم الطلبة والامتحانات النهائية في مختلف التخصصات، باستثناء تخصصي الطب وطب الأسنان، للفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أن الإجراءات جاءت بعد عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق، اجتماعين موسعين عبر تقنية الاتصال عن بعد مع رؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، تم خلالهما التوافق بشكل كامل على تلك الإجراءات.

وقرر مجلس التعليم العالي، في جلسته الأخيرة عبر تقنية الاتصال عن بعد، توجيه الجامعات الأردنية والكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة، الى إجراء الامتحان النهائي في الحرم الجامعي بعد عودة الدراسة لحالتها الطبيعية ويخصص له ما نسبته 50 بالمئة على الأقل من العلامة النهائية، وتوزع باقي العلامات على الامتحانات القصيرة والتقارير والواجبات والمشاركة من خلال التعليم الإلكتروني وأي امتحانات عقدت قبل فترة تعليق الدراسة، والإعلان عن موعد الامتحان النهائي للطلبة، خلال فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة إلى التدريس داخل الحرم الجامعي.

وبينت الوزارة في بيانها، أنه وبعد رصد العلامة النهائية للطالب في كل مساق، يتم إعلامه بنتيجته في تلك المساقات، ويجوز للطالب اختيار رصد نتيجة (ناجح/راسب) في المساق خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إعلان النتائج، بواسطة تقديم طلب خطي أو إلكتروني لعمادة أو وحدة أو دائرة القبول والتسجيل في الجامعة، وبخلاف ذلك ترصد للطالب علامته النهائية حسب النظام المستخدم (علامة مئوية أو حرف).

وفيما يخص الطلبة الوافدين والطلبة الأردنيين الدراسين في الجامعات أو الكليات الجامعية أو الكليات الجامعية المتوسطة المتواجدين خارج الأردن خلال هذه الفترة، ممن لم يتمكنوا من العودة قبل عقد الامتحانات النهائية، فترصد لهم علامة غير مكتمل، ويتم استكمال اجراء عملية التقييم إلى ما بعد عودتهم إلى المملكة، مع الأخذ بالاعتبار إجراءات الإعلان عن موعد الامتحان النهائي للطلبة، المذكورة أعلاه، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أنه يتم الطلب من مجالس العمداء والمجالس المختصة اتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذ الإجراءات أعلاه ومعالجة الحالات غير المشار إليها في هذا القرار بما في ذلك طلبة الدراسات العليا، وبما يراعى المصلحة الفضلى للطلبة.

وأشار الى أنه سيتم الإعلان عن القرارات المتعلقة بطلبة تخصصي الطب وطب الأسنان، بعد مناقشة المجلس لتنسيبات اللجنة المشكلة من عمداء كليات الطب وطب الأسنان في الجامعات الأردنية في الجلسة التي سيعقدها المجلس يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن مجلس التعليم العالي في حالة انعقاد دائم، لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومناقشة المستجدات اللازمة للتعلم عن بعد.

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