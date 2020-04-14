وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 14 حالة مقابل اصابتين جديدتين فقط بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 391
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متى يرحل هذا الفيروس الوبائي عنا ..؟!

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