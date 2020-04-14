وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين عن شفاء 14 حالة مقابل اصابتين جديدتين فقط بالكورونا ليرتفع العدد الكلي بالاردن الى 391
أهم العناوين
جرينتش+2 10:06
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورنا في اسرائيل اليوم الثلاثاء الى 11868 والوفيات الى 117

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني