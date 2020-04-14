ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورنا في اسرائيل اليوم الثلاثاء الى 11868 والوفيات الى 117

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، ان عدد الإصابات جراء فيروس كورونا قد ارتفع الى 11,868 بينهم 181 حالتهم خطيرة، وان عدد الوفيات قد ارتفع الى 117.

وبذلك فان عدد الإصابات قد سجل في إسرائيل زيادة 282 إصابة عن الحصيلة المعلنة أمس الاثنين، وأفادت المعطيات بأن 136 مصابا مرتبطين بأجهزة تنفس، وان 168 حالة تعتبر متوسطة، فيما 9402 توصف بالطفيفة، و2000 مصاب قد تعافوا من الإصابة وعادوا الى بيوتهم.

وتوفي امس مسن (91 عاما) بأحد المستشفيات في وسط اسرائيل، ومسنة (85 عاما) في أحد مستشفيات مدينة القدس، كما توفيت شابة (41 عاما) في وسط اسرائيل، ومسن في جيل الثمانينات توفي جراء كورونا في احد مستشفيات مدينة نتانيا وسط إسرائيل.

وعلى ضوء انتشار فيروس كورونا في بيوت المسنين باسرائيل، أوصى مجلس الامن القومي الاسرائيلي بتشغيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين في دور رعاية المسنين كجزء من الجهود لمحاربة انتشار الإصابات الكبير هناك.

وبتأثير العدوى سُجلت في مناطق السلطة الفلسطينية وتحديدا في الخليل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لدى شاب كان يعمل دهانا في اسرائيل، ليرتفع إجمالي الإصابات في مناطق السلطة إلى 310، فيما بلغ عدد المتعافين 58 . وسجلت حالتا وفاة .أفاد بذلك الناطق بلسان الحكومة في رام الله