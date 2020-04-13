الشتاء يلملم اذياله.. ارتفاع الحرارة وأجواء ربيعية لثلاثة أيام

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاثنين، وتصبح حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء ربيعية لطيفة الحرارة بوجه عام، وتكون دافئة في الأغوار والبحر الميت، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء في ساعات المساء والليل باردة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط زخات من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ غدا ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، ويحتمل خلال ساعات النهار سقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى الأجواء الأربعاء ربيعية دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتحول مع ساعات المساء الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 10 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 7، وفي مرتفعات الشراة 18 – 6، وفي مناطق البادية 25 – 10، وفي مناطق السهول 21 – 11، وفي الأغوار الشمالية 27 – 15، والأغوار الجنوبية 29 – 18، والبحر الميت 28 – 17، وخليج العقبة 29 – 17 درجة مئوية.