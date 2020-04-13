استقالة وزير الداخلية التركي تكشف عن صراعات مراكز القوى في محيط أردوغان ودور صهره "براءت ألبيرق" في تأزيمها
أهم العناوين
جرينتش+2 07:31
اطلاق منصة لاستقبال طلبات المطاعم الراغبة في تقديم خدمة التوصيل للمنازل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني