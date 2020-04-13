الأمن العام يكشف عددا من السرقات والقبض على المتورطين

ألقى العاملون في شعبة بحث جنائي العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، القبض على خمسة أشخاص من مرتكبي سرقات المنازل والمركبات والمحال التجارية في العاصمة بعد التحقيق وجمع المعلومات حولهم وتحديد أماكن تواجدهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن من بين المقبوض عليهم شخصا من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية لسرقة محال تجارية وثلاث مركبات، وآخر قام بسرقة مركبة من منطقة سحاب، فيما تورط بقية الأشخاص بعدد من قضايا سرقة المنازل والمحال التجارية شرق العاصمة، وستتم إحالة كافة المقبوض عليهم للقضاء.

واكد الناطق الإعلامي ان ادارة البحث الجنائي كثفت رقابتها الأمنية على الاسواق والمحال التجارية من خلال نشر دوريات آلية وراجلة في مختلف المواقع التجارية، بالإضافة إلى رقابتها على الاشخاص من معتادي ارتكاب جرائم السرقات لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال الظروف الحالية ومحاولة ممارسة نشاطاته الجرمية.

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