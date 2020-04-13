ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اتفاق “تاريخي” لـ”أوبك+” رحب به بوتين وترامب وابن سلمان

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب اتفاق “أوبك” وشركائها على خفض “تاريخي” للإنتاج، وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

وبحلول الساعة 08:36 بتوقيت موسكو، جرى تداول مزيج “برنت” عند مستوى 32.68 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 3.81% عن جلسة الإغلاق السابقة، في حين صعد المزيج الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.78% إلى 23.62 دولار للبرميل.

وأعلنت دول مجموعة “أوبك+”، بقيادة روسيا والسعودية، مساء امس الأحد عن “أكبر خفض للإنتاج في التاريخ”، على أمل أن يسهم ذلك في رفع سعر النفط وسط تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقا للاتفاق ستقوم مجموعة دول نفطية بخفض إنتاجها ابتداء من مايو المقبل بنحو 10 ملايين برميل في اليوم، على أن تقلص هذه التخفيضات حتى أبريل 2022.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية على “الأهمية الكبرى” للاتفاق. ورحبت كندا كذلك به، معتبرة أن الخفض المرتقب للإنتاج “خبر جيد”.

وقد أجرى بوتين محادثة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الكرملين في بيان أصدره مساء الأحد، أن الزعماء الثلاثة “أيدوا الاتفاقات التي تم التوصل إليها ضمن مجموعة أوبك+ للحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي”.

وأضاف الكرملين أن بوتين والملك سلمان وترامب اتفقوا خلال المكالمة على الاستمرار في الاتصالات بينهم.

كما رحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان باتفاق منظمة “أوبك+” بشأن خفض إنتاج النفط.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد أجرى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي استعراض خلاله نتائج اجتماع مجموعة (أوبك+).

وأضافت “واس”، أن محمد بن سلمان وترامب رحبا بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.

وقال ترامب في وقت سابق اليوم، على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، “تم إبرام صفقة النفط الكبيرة مع أوبك+”.

وأضاف “هذا سيوفر مئات الآلاف الوظائف في الولايات المتحدة”.

وتابع “أود أن أشكر وأهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان. لقد تحدثت إليهم للتو من المكتب البيضاوي”.

وختم بالقول: “صفقة عظيمة للجميع”.

وقالت “أوبك+”، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.

ويعد هذا أكبر خفض على الإطلاق لإنتاج النفط، إذ يتجاوز أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008.