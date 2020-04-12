لأول مرة في التاريخ.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" بجميع الولايات المتحدة بعدما تكبدت أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها بالعالم
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جرينتش+2 01:47
وفقا لصحيفة “الجريدة” الكويتية.. صفقة تبادل الاسرى بين “حماس” وإسرائيل تدخل مراحلها الأخيرة

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