لأول مرة في التاريخ.. ترامب يعلن “كارثة كبرى” بجميع الولايات المتحدة بعدما تكبدت أعلى حصيلة وفيات يتم تسجيلها بالعالم

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “كارثة كبرى” في جميع الولايات الخمسين. وفق ما نقلته محطة “فوكس نيوز” الأمريكية.

وأعلن ترامب عن وضع الكارثة في ولاية وايومنغ امس السبت، ووفقا للقناة، فهذا يعني أنه تم الإعلان عن الكارثة في جميع الولايات الخمسين بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا COVID-19.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألفا امس السبت، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم، رغم أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته، بعد أن تجاوزت الإصابات نصف مليون في أرجاء البلاد. وتنفرد ولاية نيويورك بـ160 ألف إصابة بالفيروس.

وقد تجاوزت الولايات المتحدة، إيطاليا امس السبت، لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بفيروس كورونا، بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 20 ألفاً منذ بدء تفشي الفيروس.

وأشارت جامعة جونز هوبكنز التي تتخذ بالتيمور مقرّاً، إلى أن حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة بلغت 20,071، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 519,453، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.

يأتي هذا، فيما قال الرئيس دونالد ترامب، إنه يدرس قرار توقيت العودة إلى الأوضاع الطبيعية، على الرغم من تسجيل البلد أكثر من نصف مليون إصابة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها، حتى الآن، جراء الإصابة بالفيروس، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يومياً خلال الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن عدد وفيات المرض قد يصل إلى 200 ألف، في الولايات المتحدة خلال الصيف، إذا تم رفع الإجراءات غير المسبوقة لمكافحة المرض، والتي شملت إغلاق أغلب الأعمال وبقاء أغلب الأميركيين في منازلهم، بعد 30 يوماً من فرضها فقط.

وقال ترامب الذي يسعى لإعادة انتخابه في تصويت يجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه يريد عودة الحياة لطبيعتها في أسرع وقت ممكن، وإن القيود المشددة على التنقلات، بهدف احتواء انتشار المرض، لها ثمنها على الاقتصاد والصحة العامة.

وقال ترامب للصحافيين، امس الاول الجمعة، “سأضطر لاتخاذ قرار… وآمل من الله أن يكون القرار الصحيح… إنه أكبر قرار يتعين علي اتخاذه على الإطلاق”، وأضاف ترامب أن الحقائق هي التي ستحدد الخطوة المقبلة، ولدى سؤاله عن المعايير التي سيستخدمها للتوصل للقرار، أشار إلى جبهته وقال “المعايير هنا.. هذه معاييري”.

وتسري الإرشادات الاتحادية الحالية، حتى 30 إبريل/ نيسان، ثم سيكون على الرئيس اتخاذ قرار بشأن تمديدها، أو البدء في تشجيع الناس على العودة للعمل، ولشكل أكثر طبيعية للحياة اليومية.

وقال ترامب، إنه سيكشف في الأيام القادمة عن مجلس استشاري جديد، سيضم بعض حكام الولايات، ويركز على عملية إعادة عمل الاقتصاد الأميركي.

وتسببت أوامر البقاء في المنزل المفروضة في أنحاء 42 ولاية، في الأسابيع الماضية، بتبعات ضخمة على الاقتصاد الأميركي. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل عدد من خسروا وظائفهم إلى 20 مليوناً بنهاية الشهر الجاري، مما أثار تساؤلات عن إمكانية استمرار إغلاق الأعمال والقيود على التنقلات والسفر.

لكن بيانات جديدة صادرة عن الحكومة الأميركية، وفق ما ذكرته “رويترز”، تظهر أنّ عدد الإصابات الجديدة سيرتفع خلال الصيف، إذا تم رفع أوامر البقاء في المنزل بعد 30 يوماً فقط، وذلك وفقاً لتوقعات نشرتها في البداية “نيويورك تايمز”، وأكدها مسؤول في وزارة الأمن الداخلي.

وأعلن، امس الاول الجمعة، عن تفشٍّ جديدٍ في سان فرانسيسكو، بعد التأكد من إصابة 68 من المقيمين واثنين من العاملين في مأوى للمشردين بالفيروس، في أحد أكبر حالات الإصابة الجماعية التي يجري اكتشافها في مثل هذه المنشآت في الولايات المتحدة حتى الآن.

إلى ذلك، أعلن رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو، امس السبت، أنّ المدارس الحكومية في المدينة ستظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي مع استمرار تفشي جائحة “كوفيد-19″، لكن حاكم الولاية قال لاحقاً إن القرار يعود له.

وقال رئيس البلدية، في مؤتمر صحافي، صباح السبت “ليس هناك شيء سهل بشأن هذا القرار”، مضيفاً أن القرار “من الواضح أنه سيساعدنا في إنقاذ أرواح”.

لكن الحاكم أندرو كومو، أصر، بعد ساعات قليلة، على أنّ اتخاذ هكذا قرار من صميم صلاحياته.

وقال كومو “لا يمكنك اتخاذ قرار داخل مدينة نيويورك فقط دون تنسيق هذا القرار مع المنطقة المحيطة بالمدينة بأكملها، لأن كل ذلك يسير معاً”.

وقال الحاكم إنه يتفهم موقف دي بلازيو، فهو “يريد إغلاق المدارس يونيو/ حزيران، وقد نفعل ذلك لكننا سنفعله بطريقة منسقة مع المناطق الأخرى”.