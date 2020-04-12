حصول 2676 مركبة على تصريح خدمة التوصيل المنزلي

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، غازي الجبور عن وجود 62 شركة تقدم خدمة التوصيل المنزلي، ومنح 2676 تصريح للمركبات حتى اليوم الأحد.

وتوقع الجبور في حديث لقناةـ “المملكة” وصول عدد المركبات الحاصلة على تصريح لتلك الخدمة إلى خمسة آلاف خلال أسبوعين.

وأوضح أن الهيئة ترخص خدمة تسمى “خدمة توصيل للمنزل”، مضيفاً أن الخدمة أصبحت “مهمة” لتحقيق التباعد الاجتماعي وإبقاء الناس في منازلهم.

وقال: “كان لدينا عدد معين من الشركات ولا بد من زيادة هذه الاعداد حتى تلبي حاجة المواطن، وتصبح ثقافة التوصيل المنزلي ثقافة مجتمعية ومقبولة”.

وأضاف أن من الشروط المطلوبة من الشركة المؤسسة بناء على تلك الغاية إضافة غاية “التوصيل المنزلي”، وتقديم كفالة بمبلغ ألفي دينار، إضافة إلى قيمة الرخصة البالغة ألف دينار سنوياً، وفي حالة بدأت الرخصة في الشهر الحالي فإن المبلغ المطلوب من الشركة 666 دينار وفق الأشهر المتبقية من العام الحالي.

وتحدث عن شروط للشركة “في غاية الأهمية” وهي السلامة العامة والرش وتعقيم المركبة والسائق لمدة 24 ساعة.

“هذه الإجراءات تحقق التباعد الاجتماعي ونفرض على الشركات التعقيم في مكان يومي محدد لدى الهيئة وسيتم على الأقل افتتاح موقعين في العاصمة”.

ودعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، كافة العاملين على سيارات التاكسي والراغبين بتقديم خدمة التوصيل (ديليفري) الحصول على الرخصة اللازمة من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: إن الشركات التي تملك سيارات التاكسي عليها استيفاء شروط الترخيص مثل كفالات مالية، والتسجيل في وزارة الصناعة والتجارة كشركات من ضمن غاياتها التوصيل (ديليفري) وخدمة البريد، ومن ثم تزويد الهيئة بأسماء السائقين العاملين لديها.

“بالنسبة للأفراد ممن يعملون على سيارات التاكسي بشكل فردي فيمكنهم الانضمام إلى أي شركة مرخصة لدى الهيئة لتقديم خدمات البريد والتوصيل (ديليفري) ومن ثم تزويد الهيئة باسم السائق من قبل الشركة” وفق الهيئة.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة غازي الجبور قال، إن ترخيص خدمات التوصيل المنزلي محصور بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات كأحد الخدمات البريدية.

“لن يُسمح للتاكسي بتوصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل، ما لم تكتمل شروط الترخيص لأي منهم” وفق الجبور.

وبحسب الجبور،فإن الهيئة ستقوم بالتأكد من قيام كل من يعمل على خدمة التوصيل باتباع الإجراءات الوقائية والصحية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما سيتم تعقيم السيارات العاملة في التوصيل من قبل شركة متخصصة، ومرخصة لهذه الغاية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبإشراف الهيئة.