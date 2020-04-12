حزب العمل الإسلامي يستنكر الاعتقالات في قضايا حرية الرأي والتعبير

أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه لنهج الاعتقالات على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير التي طالت مؤخراً عدداً من الإعلاميين و الناشطين السياسيين، مؤكداً على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية واللجوء للحوار في معالجة أي تجاوزات تتعلق بالخطاب الإعلامي في ظل الأزمة التي يمر بها الوطن.

وافاد الحزب في تصريح صادر عن مسؤول الملف الوطني في الحزب المحامي حمد الهروط: ” مع دعمنا لكل الجهود الرسمية في مواجهة وباء كورونا الذي يهدد سلامة المجتمع، ودعوتنا للالتزام بالإجراءات المتعلقة بالحفاظ على السلامة العامة، وضرورة توخي الدقة والمصداقية في نقل الخطاب الإعلامي، فإننا نؤكد ضرورة عدم التوسع بالعمل بقانون الدفاع بما يمس بالحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة التي كفلها القانون والدستور”، مجدداً المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.